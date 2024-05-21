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Каменский: Покушение на Фицо произошло из-за его политических взглядов, которые не вписываются в стереотипы гегемонии Запада

Покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо продолжило тренд охоты на неугодных политиков. Нападение произошло из-за его политических взглядов, которые не вписываются в стереотипы гегемонии и двойные стандарты коллективного Запада. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал словацкий адвокат и журналист Мирослав Каменский. По мнению эксперта, за последние годы нападения были на многих неугодных политиков, и это нельзя назвать простым совпадением.

Америка начала новый вид войны. Они начали ликвидировать суверенных политиков, которые не являются антироссийскими. Потому Америка хочет изменить развитие всего мира. Знаете, покушение на Эрдогана, покушение на представителя Саудовской Аравии, попытка покушения на Вучича (это сербский политик), покушение на Фицо, что это? Это все политики, которые хотели быть суверенными в своей стране.
Мирослав Каменский

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