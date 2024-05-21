Каменский: Покушение на Фицо произошло из-за его политических взглядов, которые не вписываются в стереотипы гегемонии Запада

Америка начала новый вид войны. Они начали ликвидировать суверенных политиков, которые не являются антироссийскими. Потому Америка хочет изменить развитие всего мира. Знаете, покушение на Эрдогана, покушение на представителя Саудовской Аравии, попытка покушения на Вучича (это сербский политик), покушение на Фицо, что это? Это все политики, которые хотели быть суверенными в своей стране.

Мирослав Каменский