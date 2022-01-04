Камерунский штамм коронавируса открыт во Франции

Новый штамм коронавируса обнаружили французские медики. Ему пока не дали буквенного названия, не описали симптомы и не установили степень заразности. Единственное, что известно, - новый штамм завезен из Камеруна. Во Франции на этом фоне бушует "омикрон". В последний день 2021 года здесь фиксировалась почти четверть миллиона новых заражений. Такого не случалось ни в одну из прошлых волн пандемии.

Пик инфицирования коронавирусом регистрируется и по всей Европе

В Норвегии "омикрон" уже стал доминирующим. В ближайшую неделю этого ожидают в Германии и остальных странах Скандинавии. В Соединенных Штатах разгул "омикрона" таков, что ряд врачей выступил с предложением изменить приоритеты в медицинском учете случаев коронавируса. Новый штамм не особенно опасен, поэтому данные о числе положительных тестов и заражений полезной информации в себе не несут. По-настоящему важны сведения о числе госпитализаций и осложнений: именно такие данные позволяют выстраивать рациональную противоэпидемическую стратегию.

Обладатели I группы крови предрасположены к COVID

Британские ученые выяснили, что наиболее предрасположены к тому, чтобы стать жертвой заражения и выступить носителем COVID, обладатели I группы крови. Для них такой риск вдвое выше, чем для людей с остальными группами крови.