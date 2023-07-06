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Камнепад в Индии раздавил несколько машин, есть погибшие
ЧП в Индии. На трассу, где была пробка из автомобилей, сошел оползень. Гигантские куски горной породы в доли секунды раздавили несколько машин.
Сообщается по меньшей мере о двух погибших. Еще трое получили ранения.
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