Канада, Гренландия и Фолкленды: почему сегодняшняя карта мира стала черновиком

В ноябре 2024 года президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети слово "Канада" и поставил рядом с ним американский флаг. Оттава, которая привыкла к сложным отношениям с Вашингтоном, поначалу решила, что это шутка, потом - провокация, а потом поняла, что американский лидер не шутит.

9 сентября Трамп ввел новые пошлины против Канады.

"Во-первых, мы отвечаем на новые американские пошлины введением собственных тарифов, соразмерных им по стоимости. Я не сторонник эскалации конфликта, это непродуктивно, однако эти меры необходимы для защиты работников, компаний и местных сообществ. Мы не можем допускать беспошлинного ввоза американских товаров в Канаду, в то время как США взимают пошлины с канадских компаний при экспорте продукции. Во-вторых, мы оказываем поддержку канадцам, ведь у нас принято заботиться друг о друге. Суровая реальность такова, что американские пошлины ударят по одним канадцам сильнее, чем по другим. И это было сделано намеренно. Мы сделаем все необходимое и будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы помочь людям перейти к лучшему будущему", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

И пошлины пошли. Сначала 25 % на канадские товары, потом 50 %. Издержки составили 20 млрд долларов. Канада ввела ответные тарифы, и торговую войну между двумя крупнейшими партнерами в истории запустили. В своем обращении Карни заявил, что Трамп хочет слишком много, а взамен дал ничто. Понимая инертность обоих кабинетов, канадцы вышли на улицы Онтарио протестовать против Трампа.

Переговоры срывались раз за разом. Дедлайн истек 22 августа 2026 года. И тут Трамп сделал то, что умеет лучше всего - нашел способ разозлить всех и сразу. "Главная цель мероприятия - мы меняем название озера Онтарио на озеро Америка. Решение вступает в силу немедленно. Это произойдет прямо сейчас, как только я подпишу указ", - неожиданно сообщил лидер США.

27 августа 2026 года президент США подписал указ. Озеро Онтарио, одно из великих озер, половина которого принадлежит Канаде, отныне официально именуется озером Америка. Это не первый раз. В январе 2025-го Мексиканский залив превратился в залив Америка, и это Дональд Трамп еще сдержался.

"Официально Мексиканский залив мы переименовываем в американский залив. Имеем право, нам принадлежит 92 % береговой линии. Жалких 8 % в Мексике не в счет. Я вообще хотел назвать его "Залив Трампа", но меня бы убили за это", - сказал Трамп.

Логика очевидна: название - это территория, территория - это власть, а власть, считает Трамп, принадлежит тому, кто громче.

"Трамп - торговец, маркетолог, хороший пиарщик. Он понимает, что бренд - это уже полдела и успеха. В своем бизнесе он все называет в честь себя. Удивительно, что он еще не предложил переименовать Америку в "Трампленд". Вообще, это стратегическая и идеологическая прокладка по Джорджу Оруэллу - переименование", - выразила мнение политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

Канада по-прежнему не стала 51-м штатом, однако опросы среди американцев показывают, что часть избирателей идею поддерживает. В самой Канаде цифра другая - за аннексию выступают меньше 5 %. Такая большая игра вызывает и обратный эффект, как в провинции Альберта.

"Нам нужно было совсем мало, чтобы встать на путь независимости. Переходный план Альберты - 214 страниц, которые приведут нас к новой жизни. Это даст руководству Альберты все необходимое, чтобы стать независимой страной", - уверен член переходного совета Кейт Уилсон.

Провинция Альберта, по идее, самая "трамповская", где рассматривают референдум об отделении от Канады не для того, чтобы стать штатом, а чтобы уйти от всех.

"Альберта хочет на выход не потому, что сепаратистка. Там люди устали от странных действий Оттавы и хотят спокойного, привычного образа жизни", - заявил политический обозреватель Грэхэм Томпсон.

Гренландия

И если Канаду Трамп хотел присоединить словами, то Гренландию - словами, деньгами, угрозами, военными базами и специальным посланником по присоединению, причем не в первый раз. Раньше Трамп предлагал ее купить. Датчане тогда посмеялись, но в этот раз уже не смеются. В начале сентября Дональд Трамп опубликовал у себя в соцсети изображение, где в цветах американского флага опять была и Мексика, и Канада, и Куба, и Гренландия.

20 января 2025 года, в день инаугурации, Трамп заявил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности, ведь там Арктика, редкоземельные металлы, поэтому там необходимо военное присутствие. И добавил, что военную силу исключать не могут. В ответ датчане пошли на улицы. А в декабре 2025-го Трамп назначил и специального посланника по аннексии Гренландии, губернатора Луизианы Джеффа Лэндри. Дипломаты по всему миру уточнили у словарей значение снова "аннексия".

"Для завершения строительства золотого купола безопасности им нужно расположить в Гренландии военные объекты, только тогда купол будет замкнут. И тут еще вопрос, зачем США строят этот купол? Не готовятся ли они к какой-то большой войне? Отчего они пытаются себя обезопасить? Никто не пытается же нападать на США. Соответственно, они понимают, что если они начнут какую-то масштабную агрессию, то эти попытки будут. Может быть, они готовятся к этому. Это стратегический вопрос", - предположила Алина Жестовская.

Но еще есть и экономическое обоснование. Экономика нового времени - это цифровая экономика, а Гренландия, как никто другой, идеально подходит в плане климатических условий для размещения там дата-центров. Огромные заводы цифровых данных производят много тепла, и без охлаждения серверы и стойки выйдут из строя.

Спустя месяц в Давосе Трамп, правда, сделал шаг назад. Обещал уже не применять ни силу, ни тарифы, и кризис формально разрядился, но переговоры о военных базах США в Гренландии продолжаются и по сей день.

Аргентина

Президент Аргентины Хавьер Милей не раз называл себя анархокапиталистом. Трамп называл его замечательным. Это, пожалуй, самое точное описание их дружеских взаимоотношений. Милей победил в 2023-м на выборах с бензопилой в руках. Буквально это был его предвыборный символ. Он пришел к власти, начал резать бюджеты, затем полетел в Вашингтон, и их фото вместе с Трампом стало главной картинкой аргентинского правительства.

Дональд Трамп (слева) и Хавьер Милей (справа)

Но в сентябре 2026-го Милей вдруг обратился к нации. Причина - Фолклендские (Мальвинские) острова. Они расположены в 2,6 тыс. км от Буэнос-Айреса и в 12 тыс. км от Лондона. На островах проживают примерно 3 тыс. жителей, которые еще в 2013 году на референдуме проголосовали за британское гражданство. Тогда за высказались 99,8 %, но суверенитет этих островов прописан в Конституции Аргентины.

"Война двух инвалидов", или Как Аргентина и Великобритания устроили Фолклендский передел Президент Аргентины Хавьер Милей 3 сентября 2026 года выступил с экстренным обращением к нации, в котором сделал жесткое заявление по Фолклендским островам

"Когда мы говорим Фолклендские острова - это для англичан они такие. Для аргентинцев это Мальвинские острова. Спор за них идет давно. Находятся они рядом с Аргентиной, но последнюю войну аргентинцы проиграли, и тогда бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер сильно подняла свой рейтинг, разгромив аргентинцев, что привело к смене правительства в Буэнос-Айресе. Хунта пала, пришла новая власть, и аргентинцы об этом забыли. Сейчас этот вопрос поднимается вновь, потому что Британия ослабла, а в Аргентине пришел к власти Милей - президент правых взглядов, в каком-то смысле правоконсервативных. У него есть довольно странные вещи, которые он заявляет, у него странное поведение, но его позиция по отношению к Аргентине жестко патриотическая. Он считает острова аргентинскими", - объяснил востоковед, политолог-американист Александр Каргин.

В 1982 году за эти острова знатно повоевали. Погибли 649 аргентинцев, 255 британцев и трое мирных жителей. Аргентина проиграла чуть больше, чем за два месяца, за 74 дня. Но не забыла об этом спустя десятилетия.

Но зачем Фолкленды Аргентине в 2026 году? Есть три причины.

Первая - шельф с предполагаемыми запасами углеводородов.

Вторая - рыболовные зоны на миллиарды долларов.

Третья (главная) - внутренняя политика.

Когда бензопилой режешь пенсии и субсидии, нужен враг снаружи, и британский флаг на Южно-атлантическом острове - идеальный для этого кандидат, потому что Милея, как и Трампа, любит протестная улица.

Реально ли вернуть острова? Конечно, нет. Военный паритет складывается не в пользу Аргентины. Международное право тоже выступает против, а сами жители проголосовали за Лондон. Бесплатный шум, да еще и с поддержкой Трампа, - уже почти новое кредо внешней политики.

Кстати, интересная деталь из Пентагона. В апреле 2026 года утечка внутренней переписки показала, что Вашингтон рассматривал Фолкленды как рычаг давления на союзников по НАТО, которые отказались поддержать американскую операцию против Ирана.

Итак, США хотят Канаду и Гренландию, переименовывают озера. Аргентина хочет британские острова, но почему именно сейчас? А потому, что Трамп сломал многолетнее табу. Это и есть главный экспортный продукт его президентства - не тарифы и не залив Америка, а демонстрация того, что правила опциональны, что сильный может говорить вслух и делать то, о чем раньше предпочитали молчать другие. И другие это увидели и научились. Получается, что сегодняшняя карта мира с границами, согласованными после двух мировых войн и десятилетий холодной войны, официально стала черновиком с ластиком и карандашом наготове.

Зачем Трамп написал "Канада" рядом с американским флагом. Как торговая война с Оттавой, виды на Гренландию и дружба с Милеем складываются в одну схему передела мира. Об этом подробнее смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: pexels.com