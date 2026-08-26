Канада с 8 сентября вводит ответные пошлины против США

Торговое противостояние между США и Канадой перерастает в настоящую экономическую войну. Министерство финансов Канады объявило о введении с 8 сентября пошлин в размере 15, 25 и 50 % на американский импорт.

Меры затронут более 700 категорий товаров общей стоимостью 20 млрд долларов, включая сталь, электронику, сельхозоборудование и бытовую технику.

Глава канадского Минфина заявил, что Оттава ответит Вашингтону по зеркальному принципу - "доллар за доллар" и "ставка за ставку". Это решение стало ответом на ультиматум Дональда Трампа, который после провала переговоров ввел 50-процентные тарифы на канадские товары и пригрозил уничтожить автомобильную промышленность соседа.