Канада собирает арктическую коалицию для борьбы с Россией и Китаем

Канада и страны Северной Европы планируют создать альянс для противодействия России и Китаю в Арктике. Как сообщает Bloomberg, будущая коалиция намерена координировать между собой деятельность в сфере обороны, разведки и борьбы с киберугрозами.



Издание уточняет, что главы МИД шести государств (Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании) намерены в скором времени обсудить инвестиции в арктический регион и создание северными союзниками еще одного антироссийского блока.



Его необходимость возникла из-за того, что ряд стран не хочет поднимать вопросы безопасности в Арктическом совете, где присутствует Россия.