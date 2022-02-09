3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Канада и США разошлись во мнениях в оценке протестов
По всей Канаде количество участников акции "Конвой свободы" растет. Практически блокирована граница страны с США. В магазинах Канады возник дефицит ряда товаров - забастовка дальнобойщиков привела к разрыву логистических цепочек. Ассортимент супермаркетов становится беднее день ото дня.
Несмотря на тщетные попытки полиции лишить протестующих доступа к еде и топливу, в Канаде продолжается многотысячная акция протеста. Сбежавший из резиденции премьер страны - Джастин Трюдо и мэр Оттавы Джим Уотсон - сошлись во мнении, что это восстание и попытка парализовать канадскую экономику и демократию. В США с такой оценкой происходящего не согласны. Тут вам не Капитолий.
И поэтому пресс-секретарь администрации США заявила: "Это не то, как мы бы это охарактеризовали". Джен Псаки отметила, что Штаты поддерживают право на свободу слова и протест.
Компания Meta сообщила об удалении страниц и групп, связанных с протестами в Канаде. Госдеп озабоченность нарушением прав человека пока не проявил.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов