Канада и США разошлись во мнениях в оценке протестов

По всей Канаде количество участников акции "Конвой свободы" растет. Практически блокирована граница страны с США. В магазинах Канады возник дефицит ряда товаров - забастовка дальнобойщиков привела к разрыву логистических цепочек. Ассортимент супермаркетов становится беднее день ото дня.



Несмотря на тщетные попытки полиции лишить протестующих доступа к еде и топливу, в Канаде продолжается многотысячная акция протеста. Сбежавший из резиденции премьер страны - Джастин Трюдо и мэр Оттавы Джим Уотсон - сошлись во мнении, что это восстание и попытка парализовать канадскую экономику и демократию. В США с такой оценкой происходящего не согласны. Тут вам не Капитолий.



И поэтому пресс-секретарь администрации США заявила: "Это не то, как мы бы это охарактеризовали". Джен Псаки отметила, что Штаты поддерживают право на свободу слова и протест.



Компания Meta сообщила об удалении страниц и групп, связанных с протестами в Канаде. Госдеп озабоченность нарушением прав человека пока не проявил.

