Канада легализовала эвтаназию для душевнобольных. С 1 января 2024 года там можно будет лишать жизни страдающих неизлечимыми психическими недугами.

Пока не ясно, как станут принимать решение, ведь душевнобольные обладают ограниченной правоспособностью. Если отправлять на эвтаназию будут врачи, процедура ничем не будет отличаться от тех, что действовали в нацистской Германии (там сумасшедших лишали жизни на тех же основаниях).