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Канада легализовала эвтаназию для душевнобольных
Канада легализовала эвтаназию для душевнобольных. С 1 января 2024 года там можно будет лишать жизни страдающих неизлечимыми психическими недугами.
Пока не ясно, как станут принимать решение, ведь душевнобольные обладают ограниченной правоспособностью. Если отправлять на эвтаназию будут врачи, процедура ничем не будет отличаться от тех, что действовали в нацистской Германии (там сумасшедших лишали жизни на тех же основаниях).
Канада превратилась в лидера по количеству эвтаназий: в среднем за год проводится 13 тыс. процедур. И если добровольную смерть разрешалось выбрать неизлечимо больным, теперь врачи уже дают разрешение на самоубийство бездомным и безработным. У демократической Канады получается стремительно догнать Третий рейх, а в чем-то, похоже, и опередить.
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