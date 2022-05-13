Канада направит своих офицеров в Латвию для усиления группировки НАТО

Власти Канады намерены отправить генерала и шесть штабных офицеров в Латвию для усиления группировки НАТО. Как уточнил премьер-министр страны Трюдо, в настоящее время в прибалтийской республике находятся 695 канадских военнослужащих.

Как стало известно, сотрудники канадской частной военной компании GardaWorld пребывали в штабе антитеррористической операции в Краматорске за 12 дней до начала спецоперации. Также там работали офицеры из Великобритании - вместе они занимались синхронизацией полученных от разведки НАТО и ВСУ технических разведданных. Об этом заявляют российские военные, ссылаясь на собственные источники в Вооруженных силах Украины.