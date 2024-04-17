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Канада обещает Украине военную помощь на сумму в несколько миллиардов долларов

Канада обещает Украине военную помощь на сумму свыше миллиарда долларов в течение пяти лет. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на следующий финансовый год.

Еще почти 2 млрд Оттава выделит через Международный валютный фонд в качестве кредита.

Общая статья расходов Канады на спонсирование киевского режима с начала украинского конфликта на данный момент исчисляется 3 млрд долларов.

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