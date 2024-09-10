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Канада отказалась обнародовать имена нацистских преступников
Трагикомический сюжет разворачивается в Канаде. Власти страны отказались от обнародования имен 900 нацистов, которые нашли убежище в стране после Второй мировой.
Чиновники заявляют, что публикация архивных данных может поставить в неловкое положение правительство, а еще это нанесет ущерб репутации украинской общины Канады, что совершенно недопустимо в ситуации, когда Оттава активно поддерживает Киев в военном конфликте.
Между тем отказ от публикации, как выяснилось, способен повредить не меньше, чем собственно публикация. Теперь всем совершенно очевидно, что Канада после войны массово укрывала нацистов, при этом многие из них, очевидно, были украинцами.
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