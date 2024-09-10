Трагикомический сюжет разворачивается в Канаде. Власти страны отказались от обнародования имен 900 нацистов, которые нашли убежище в стране после Второй мировой.

Чиновники заявляют, что публикация архивных данных может поставить в неловкое положение правительство, а еще это нанесет ущерб репутации украинской общины Канады, что совершенно недопустимо в ситуации, когда Оттава активно поддерживает Киев в военном конфликте.