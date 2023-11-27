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Канада отвернулась от Украины
Трюдо негодует: Оттава дала от ворот поворот Киеву. "Фокс Ньюс" сообщает - консерваторы не поддержали обновление Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной. Объяснили они это тем, что "пожалели" украинцев, ведь те не смогут потянуть налог на углеродные выбросы, который прописан в соглашении. Однако премьер Канады Трюдо ответил, что это "абсурдное оправдание". По его мнению, за ослаблением поддержки Украины в Канаде стоит трамповская правая риторика.
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