Канада отвернулась от Украины

Трюдо негодует: Оттава дала от ворот поворот Киеву. "Фокс Ньюс" сообщает - консерваторы не поддержали обновление Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной. Объяснили они это тем, что "пожалели" украинцев, ведь те не смогут потянуть налог на углеродные выбросы, который прописан в соглашении. Однако премьер Канады Трюдо ответил, что это "абсурдное оправдание". По его мнению, за ослаблением поддержки Украины в Канаде стоит трамповская правая риторика.