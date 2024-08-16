Канада открыто поддерживает киевский режим. Оттава разрешила Украине использовать поставленную военную технику для атак на территории России. Это касается танков и другой бронированной техники, сообщает CVC, ссылаясь на канадское Минобороны.



Телеканал напоминает, что Оттава передала украинской армии восемь танков Leopard, несколько десятков боевых бронемашин и сотни патрульных, а также несколько гаубиц. CNN ранее показало, что во время атаки на Курскую область в колоннах ВСУ были замечены канадские бронемашины.