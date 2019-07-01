Канада сегодня отмечает национальный праздник

1 июля 1867 года королева Великобритании Виктория подписала Акт о Британской Северной Америке, который провозглашал объединение британских колоний в единый доминион. С Днем Канады генерал-губернатора страны Жюли Пейетт поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.В честь праздника жители Канады установили мировой рекорд - 4 тысячи человек выложили своими телами гигантскую фигуру кленового листа.