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Канада утопает в снегу

Снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Они не могут выйти из своих домов из-за сугробов высотой более 3 метров.

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