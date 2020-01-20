Канада утопает в снегу

Снежный шторм заблокировал дома десятков тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд. Они не могут выйти из своих домов из-за сугробов высотой более 3 метров.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

