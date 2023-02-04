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Канада ввела санкции против многих популярных в России артистов
Оттава одобрила санкционный список, включающий представителей СМИ, сферы культуры и шоу-бизнеса России, сообщаютРИА "Новости".
В санкционный перечень попали 38 физлиц, а также 16 юрлиц. Канадские власти обвиняют их в распространении ложной информации на фоне событий в Украине.
Отмечается, что под ограничительные меры попали многие популярные в России артисты. Среди них Лариса Долина, Полина Гагарина, Дима Билан, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Николай Басков, Михаил Галустян, Марат Башаров, Александр Маршал, Николай Расторгуев, Олег Газманов и др.
Введение санкций прокомментировал российский посол в Канаде Олег Степанов. Дипломат отметил, что санкции не могут считаться законными, если они были приняты в обход Совбеза ООН. Он добавил, что западные страны уже забыли, что такое международное право.
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