Канада ввела санкции против многих популярных в России артистов

Оттава одобрила санкционный список, включающий представителей СМИ, сферы культуры и шоу-бизнеса России, сообщают РИА "Новости". В санкционный перечень попали 38 физлиц, а также 16 юрлиц. Канадские власти обвиняют их в распространении ложной информации на фоне событий в Украине.

Отмечается, что под ограничительные меры попали многие популярные в России артисты. Среди них Лариса Долина, Полина Гагарина, Дима Билан, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Николай Басков, Михаил Галустян, Марат Башаров, Александр Маршал, Николай Расторгуев, Олег Газманов и др.

Введение санкций прокомментировал российский посол в Канаде Олег Степанов. Дипломат отметил, что санкции не могут считаться законными, если они были приняты в обход Совбеза ООН. Он добавил, что западные страны уже забыли, что такое международное право.