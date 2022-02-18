Канадские банки замораживают счета участников "Конвоя свободы"

Свобода слова или угроза демократии? Власти Канады задействовали закон о чрезвычайных ситуациях для пресечения мирных протестов. Канадские банки начали замораживать счета участников "Конвоя свободы" и всех, кто переводил им деньги. Радикальные меры - распоряжение самого премьер-министра Канады. Джастин Трюдо отметил, что пришло время пресечь демонстрации. Протесты дальнобойщиков, по словам премьера, финансируются из США и других стран. Напомним, акции протеста в Оттаве продолжаются уже три недели. Демонстранты требуют отмены карантинных ограничений. Однако добиться пока удалось лишь ареста счетов, введения режима ЧП, разгонов и задержаний мирных граждан.