Канадские эксперты прибудут сегодня в Иран для расследования катастрофы "боинга"

В Тегеране продолжают изучать обломки упавшего лайнера. Часть украинских специалистов уже вернулась на родину, остальные продолжают работы по идентификации тел погибших. Экспертам из Киева удалось обнаружить тело одного из пилотов. И сегодня на место происшествия прибудет техническая группа из Канады для содействия расследованию.



Тем временем официальный Тегеран сообщает, что собирается подать иск на Дональда Трампа. Именно по его приказу был убит генерал Касем Сулеймани, что послужило причиной эскалации иранско-американского конфликта.



