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Канадский министр спорта сбежал от журналиста и неудобных вопросов

Новая методика ответов на неудобные вопросы от министра спорта Канады. Паскаль Сент-Онж попросту сбежала от журналиста. А тот всего-то спросил, должны ли оказаться под санкциями США за нападение на Ирак или Канада за бомбардировки Афганистана и Ливии.

Бегающие глаза министра и паника, читающаяся в них, - лучше любого ответа.

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