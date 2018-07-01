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Канадцы отмечают день рождения страны

Главный государственный праздник установлен в честь объединения всех североамериканских колоний Британии 151 год назад. Сегодня во всех городах Канады проходят праздничные парады, концерты, представления. А вечером всех ожидают роскошные фейерверки. С национальным праздником генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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