Канадцы отмечают день рождения страны

Главный государственный праздник установлен в честь объединения всех североамериканских колоний Британии 151 год назад. Сегодня во всех городах Канады проходят праздничные парады, концерты, представления. А вечером всех ожидают роскошные фейерверки. С национальным праздником генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.