Каналы Венеции практически пересыхают

Еще недавно город чуть было не ушел под воду, теперь же лодки лежат в годами копившемся иле. Большую часть бюджета власти потратили на защиту от наводнений. Спасали культурное наследие - подвалы собора Святого Марка, а о каналах и стенах домов никто толком не позаботился. Первыми влияние отлива ощутили владельцы отелей. Стоимость аренды номеров резко упала. Погостить в Венеции сегодня в среднем на 20 % дешевле, чем в начале прошлого года.