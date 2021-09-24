Канары объявят зоной катастрофического бедствия

Правительство Испании готовится объявить остров Пальма зоной катастрофического бедствия. С 19 сентября вблизи Эль-Пасо не прекращается извержение вулкана - сильнейшее за последние 50 лет. Потоки лавы уже разрушили около 390 домов, эвакуированы около 6 тысяч человек. Власти готовят спецплан по восстановлению Пальмы.