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Канары объявят зоной катастрофического бедствия
Правительство Испании готовится объявить остров Пальма зоной катастрофического бедствия. С 19 сентября вблизи Эль-Пасо не прекращается извержение вулкана - сильнейшее за последние 50 лет. Потоки лавы уже разрушили около 390 домов, эвакуированы около 6 тысяч человек. Власти готовят спецплан по восстановлению Пальмы.
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