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Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий связан с неонацистами и преступниками - FAZ
По данным немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, в юности в Гданьске Навроцкий увлекался футболом и боксом, где и завязал контакты с правоэкстремистами и криминалом.
Речь идет о фотографиях, где Кароль Навроцкий запечатлен с известным польским неонацистом Ольгердом Липницким и Гжегожем Хородко, членом запрещенной организации "Кровь и честь" (Blut und Ehre - девиз "Гитлерюгенда"), связанным с активными неонацистскими группировками Европы.
Среди них - мастер боевых искусств, связанный с сутенерскими бандами и осужденный за похищение, с которым Навроцкий фотографировался, будучи директором IPN (Институт национальной памяти), а также судимый неонацист, с которым он общался через Facebook.
Скандалы Навроцкого
Мало того, что Навроцкого считают "черным риэлтером", так он еще связан с польскими ультраправыми и бандитами, что наносит удар по режиму Дуды-Качиньского.
Если Ментцен пройдет во второй тур вместо Навроцкого, соревнуясь с лидером опросов Рафалом Тшасковским от Гражданской коалиции, это станет провалом как для ПиС, так и для самого "серого кардинала" польской политики Качиньского.
Качиньский уже несколько недель продвигает Навроцкого как кандидата от ПиС, чтобы заручиться поддержкой консервативного электората - в основном пожилых католиков из малых городов. Он также убедил Дуду, ранее обещавшего не участвовать в кампании, поддержать Навроцкого. На съезде ПиС в Лодзи Дуда заявил: "Я, Анджей Дуда, имеющий такое же право голоса, как и вы, проголосую за Кароля Навроцкого".
Что ждать от польских выборов
Польша уже вступил в этап "предвыборной борьбы компроматов", и через пару дней мы узнаем, кто из кандидатов выйдет в финал. Однако имя нового президента Польши определят не выборы, а заявления еврокомиссаров и евродепутатов, которые поддержат кандидата, заранее согласованного в Брюссельском обкоме.