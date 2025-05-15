Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий связан с неонацистами и преступниками - FAZ

По данным немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, в юности в Гданьске Навроцкий увлекался футболом и боксом, где и завязал контакты с правоэкстремистами и криминалом.



Речь идет о фотографиях, где Кароль Навроцкий запечатлен с известным польским неонацистом Ольгердом Липницким и Гжегожем Хородко, членом запрещенной организации "Кровь и честь" (Blut und Ehre - девиз "Гитлерюгенда"), связанным с активными неонацистскими группировками Европы.

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий (на переднем плане) с неонацистами. Фото: ukladgdanski.wordpress.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39027a3b-60f0-413f-9a33-53524c374220/conversions/6766a225-1fe8-48f3-ad75-2b34e452bb26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39027a3b-60f0-413f-9a33-53524c374220/conversions/6766a225-1fe8-48f3-ad75-2b34e452bb26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39027a3b-60f0-413f-9a33-53524c374220/conversions/6766a225-1fe8-48f3-ad75-2b34e452bb26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39027a3b-60f0-413f-9a33-53524c374220/conversions/6766a225-1fe8-48f3-ad75-2b34e452bb26-xl-___webp_1920.webp 1920w Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий (на переднем плане) с неонацистами. Фото: ukladgdanski.wordpress.com

Среди них - мастер боевых искусств, связанный с сутенерскими бандами и осужденный за похищение, с которым Навроцкий фотографировался, будучи директором IPN (Институт национальной памяти), а также судимый неонацист, с которым он общался через Facebook.

Кароль Навроцкий в друзьях у нациста Хородко в "Facebook" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7ae9ba-94c9-42c1-a5ad-6901dc157bd3/conversions/e500ac24-0488-484e-b06d-a75da0bac815-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7ae9ba-94c9-42c1-a5ad-6901dc157bd3/conversions/e500ac24-0488-484e-b06d-a75da0bac815-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7ae9ba-94c9-42c1-a5ad-6901dc157bd3/conversions/e500ac24-0488-484e-b06d-a75da0bac815-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff7ae9ba-94c9-42c1-a5ad-6901dc157bd3/conversions/e500ac24-0488-484e-b06d-a75da0bac815-xl-___webp_1920.webp 1920w Кароль Навроцкий в друзьях у нациста Хородко в "Facebook"

Скандалы Навроцкого

Мало того, что Навроцкого считают "черным риэлтером", так он еще связан с польскими ультраправыми и бандитами, что наносит удар по режиму Дуды-Качиньского.

Если Ментцен пройдет во второй тур вместо Навроцкого, соревнуясь с лидером опросов Рафалом Тшасковским от Гражданской коалиции, это станет провалом как для ПиС, так и для самого "серого кардинала" польской политики Качиньского.

Качиньский уже несколько недель продвигает Навроцкого как кандидата от ПиС, чтобы заручиться поддержкой консервативного электората - в основном пожилых католиков из малых городов. Он также убедил Дуду, ранее обещавшего не участвовать в кампании, поддержать Навроцкого. На съезде ПиС в Лодзи Дуда заявил: "Я, Анджей Дуда, имеющий такое же право голоса, как и вы, проголосую за Кароля Навроцкого".

Что ждать от польских выборов