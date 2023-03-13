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Кандидат на пост губернатора штата Кентукки: НАТО - источник войн и смертей с 1991 года
О том, что же на самом деле представляет собой Североатлантический альянс, смело рассуждает американский политик: "НАТО - это самый разрушительный злонамеренный военный альянс в современном мире". Об этом заявил кандидат на пост губернатора Кентукки. Джеффри Янг отметил, что "НАТО является источником войн и смертей с 1991 года".
НАТО больше не является оборонительным альянсом, если он вообще когда-либо был таковым. Я думаю, что в прошлом это было в какой-то степени так, но с 1991 года он стал агрессивным наступательным альянсом, и его целью было уничтожение России. Польша стала соучастником с США, с Британией, с Германией против России. Мы называем это прокси-войной. Это соратники. Любая страна НАТО, которая посылает войска или оружие на Украину, находится в состоянии войны с Россией. И мне кажется крайне глупым для любой страны вступать в войну против России, особенно для стран Восточной Европы. Это огромная стратегическая ошибка, очень неразумная. Я не знаю, сумасшедшие ли они или просто идеологически ослеплены своей ненавистью к России и всему русскому.
"Это похоже на идеологию нацистов во время Второй мировой войны", - подчеркнул Джеффри Янг.
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