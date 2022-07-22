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Кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк предотвратил нападение на себя
В Нью-Йорке совершено покушение на одного из кандидатов в губернаторы штата. РеспубликанецЛи Зельдин как раз готовился выступить на предвыборном митинге, когда к нему подошел неизвестный и попытался нанести несколько ударов ножом. Охрана кандидата на атаку отреагировала с опозданием: по счастью, Зельдин сумел перехватить нож сам.
Мотивы нападающего устанавливаются. Статистика свидетельствует, что города Соединенных Штатов сейчас опаснее, чем когда-либо. Число насильственных преступлений в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и многих других крупных населенных пунктах ощутимо выросло: где наполовину, а где и вдвое-втрое. Причиной стало ухудшение общеэкономической ситуации и многомесячные локдауны прошлых лет, которые лишили душевного здоровья миллионы американцев.
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