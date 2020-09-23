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Кандидат в президенты США Джо Байден снова напугал своих сторонников

Интервью по суфлеру. Джо Байден снова напугал своих сторонников. Кандидат в президенты США от Демократической партии потерял ответ, который был прописан в суфлере.

К слову, в Сети регулярно появляются слухи о недееспособности кандидата. В этом его обвинял и Дональд Трамп. Согласно одной из теорий, в случае победы Байден спустя некоторое время сложит свои полномочия, и власть перейдет в руки вице-президента Камалы Харрис.

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