Кандидат в президенты США Джо Байден снова напугал своих сторонников

Интервью по суфлеру. Джо Байден снова напугал своих сторонников. Кандидат в президенты США от Демократической партии потерял ответ, который был прописан в суфлере.



К слову, в Сети регулярно появляются слухи о недееспособности кандидата. В этом его обвинял и Дональд Трамп. Согласно одной из теорий, в случае победы Байден спустя некоторое время сложит свои полномочия, и власть перейдет в руки вице-президента Камалы Харрис.



