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Кандидат в президенты США Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой Байдена

Главный соперник Байдена в борьбе за выдвижение в кандидаты на президентский пост Роберт Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой хозяина Белого дома. По мнению Кеннеди, совершенно недопустимо возлагать на американский бюджет колоссальные расходы по оказанию военной поддержки Украине. Политик указывает, что это уже обошлось в 113 миллиардов, при этом у 2/3 граждан США нет даже минимальных накоплений на черный день. По данным Роберта Кеннеди, в Украине погибли около 300 тысяч солдат и не менее 14 тысяч мирных жителей. Все они являются жертвами того, что в Вашингтоне называют "американской войной против Путина".

Характерно, что в Киеве считают западную помощь оружием недостаточной. Зеленский дал интервью BBC, в котором заявил, что у ВСУ не хватает запасов для успешного контрнаступления. Даже если украинской армии удастся добиться каких-то успехов, это повлечет за собой колоссальные потери в живой силе и технике. Поэтому Киев хотел бы больше оружия. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, Запад с декабря поставил Украине около 200 танков и 300 бронемашин пехоты.

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