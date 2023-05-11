Кандидат в президенты США Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой Байдена

Главный соперник Байдена в борьбе за выдвижение в кандидаты на президентский пост Роберт Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой хозяина Белого дома. По мнению Кеннеди, совершенно недопустимо возлагать на американский бюджет колоссальные расходы по оказанию военной поддержки Украине. Политик указывает, что это уже обошлось в 113 миллиардов, при этом у 2/3 граждан США нет даже минимальных накоплений на черный день. По данным Роберта Кеннеди, в Украине погибли около 300 тысяч солдат и не менее 14 тысяч мирных жителей. Все они являются жертвами того, что в Вашингтоне называют "американской войной против Путина".