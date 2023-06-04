Министр обороны Ллойд Остин в апреле 2022 года сказал: "Причина нашего присутствия в Украине - истощить российскую армию и разрушить ее способность сражаться в какой бы ни было точке мира". В действительности это и есть двадцатилетние амбиции неоконсерваторов, окружающих президента Байдена в Белом доме. А если это и правда война на истощение, то, что они описывают, то это полностью противоречит гуманитарной миссии. И в таком случае то, что мы сделали, - это уничтожили маленькую страну.

Роберт Кеннеди - младший, кандидат в президенты США