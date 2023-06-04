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Кандидат в президенты США Кеннеди высказался о роли Америки в украинском конфликте
В США продолжают намеренно раздувать украинский конфликт. О том, что Вашингтон ведет в Незалежной войну на истощение, высказался кандидат в президенты Америки. Роберт Кеннеди - младший отметил: "Каждое наше решение по Украине, похоже, нацелено на продолжение этого военного конфликта и увеличение кровопролития".
Министр обороны Ллойд Остин в апреле 2022 года сказал: "Причина нашего присутствия в Украине - истощить российскую армию и разрушить ее способность сражаться в какой бы ни было точке мира". В действительности это и есть двадцатилетние амбиции неоконсерваторов, окружающих президента Байдена в Белом доме. А если это и правда война на истощение, то, что они описывают, то это полностью противоречит гуманитарной миссии. И в таком случае то, что мы сделали, - это уничтожили маленькую страну.
Политик подчеркнул, что США могли разрешить этот военный конфликт в зародыше. Но, как видно, не захотели.
Фото: AP Photo/Virginia Mayo
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