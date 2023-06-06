Нам рассказывали истории, что мы были на Украине с гуманитарными целями, а выяснилось, что цель была свергнуть правительство и ослабить русских. Украинцы пойманы в ловушку прокси-войны между двумя сверхдержавами, которые вертят ситуацию в зависимости от геополитических целей. Нам лгали о причинах войны, что наша реакция - ответ на агрессию Путина, но эту войну неоконы Вашингтона готовили и провоцировали 10 лет.

Роберт Кеннеди, кандидат в президенты США