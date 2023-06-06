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Кандидат в президенты США подтвердил наличие американских биолабораторий в Украине
США сеют смерть по всему миру. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с разоблачительным заявлением. Он сообщил о наличии американских биолабораторий в разных уголках планеты. По словам политика, они созданы для разработки различных видов оружия. Кеннеди-младший утверждает, что такие лаборатории есть и в Украине. Об этом он сообщил в ходе беседы с Илоном Маском, которая транслировалась в "Твиттере".
А в эфире "Фокс-Ньюс" кандидат на высший пост Америки признал, что цели США в Украине были отнюдь не благими.
Нам рассказывали истории, что мы были на Украине с гуманитарными целями, а выяснилось, что цель была свергнуть правительство и ослабить русских. Украинцы пойманы в ловушку прокси-войны между двумя сверхдержавами, которые вертят ситуацию в зависимости от геополитических целей. Нам лгали о причинах войны, что наша реакция - ответ на агрессию Путина, но эту войну неоконы Вашингтона готовили и провоцировали 10 лет.
Теперь Вашингтон продолжает подбрасывать поленья в костер украинского военного конфликта. Госдеп прорабатывает выделение Киеву дополнительной помощи в сфере кибербезопасности на сумму порядка 37 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма помощи в эскалации конфликта достигнет 82 миллионов с февраля 2022 года и более 120 миллионов - с 2016-го.
Опрометчиво включились в войну западные союзники США под прикрытием помощи Киеву в "оборонительных целях". Не тут-то было. Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного королевством оружия при атаке диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую область.
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