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Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Universo.
"Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсио, кандидат в президенты, после митингав Кито", - говорится в сообщении.
Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.
По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.
Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.
Согласно последним опросам, Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.
Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.
Фото: pixabay.com
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