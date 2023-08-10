Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборного митинга в столице страны Кито, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Universo.

"Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсио, кандидат в президенты, после митингав Кито", - говорится в сообщении.

Смерть политика подтвердил его друг, а также сам президент Гильермо Лассо.

По данным газеты, ранения получили еще восемь человек. Семеро из них госпитализированы.

Прокуратура уточнила, что подозреваемый в нападении умер от огнестрельных ранений.

Согласно последним опросам, Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло.

Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.