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Кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн задержали в США
Кандидата от Партии зеленых на выборах президента США Джилл Стайн задержали на пропалестинской акции протеста. Об этом сообщаетРИА Новостисо ссылкой на ее избирательный штаб.
"Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе", - такое сообщение размещено в аккаунте Джилл Стайн в соцсети Х.
Телеканал Fox News также сообщил о заявлении руководителя избирательной кампании Джейсон Колл о том, что кандидат в президенты оказалась одной из около ста задержанных на акции протеста, проходившей на территории университета. Он отметил, что "избирательный штаб Стайн поддерживает требования студентов и их мирный протест и собрания в кампусе".
Протестующие разбили палаточный лагерь и требовали прекращения участия университета в акционерном капитале компании Boeing, "которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе, на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе".
Фото:AP Photo
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