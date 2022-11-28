Кандидатуру нового посла США в России могут вскоре утвердить?

В США выразили надежду на скорое утверждение нового посла в России, пишет РИА Новости. Временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд рассказала, что кандидатура нового посла США в России может быть скоро утверждена.



"Мы думаем, что ее утвердят, и надеемся ее скоро здесь увидеть. И мы ждем того дня, когда наши посольства будут опять полностью укомплектованы, хотя я и не могу вам сказать, когда этот день наступит", - подчеркнула Руд.

