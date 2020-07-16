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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Канье Уэст подал заявку для регистрации кандидатом на выборах президента США. Известный рэп-исполнитель заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии. Он выдвигается от собственной “Партии дня рождения". Действующий президент Дональд Трамп выразил уверенность, что кандидат с легкостью переманит большую часть голосов темнокожих избирателей от демократа Джо Байдена. Тем не менее, об окончательной регистрации говорить рано. Певцу предстоит подать еще одну форму с данными по финансированию своей кампании. Ранее близкие к семье Уэста источники сообщили, что певец страдает биполярным аффективным расстройством.
Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем "Вечеринки в честь дня рождения" (BDY Party).
Рэпер оформил заявку 15 июля.
Однако Уэст еще не подал более важную Форму 2 о сборе или тратах более 5 000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.
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