ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Канье Уэст подал заявку для регистрации кандидатом на выборах президента США. Известный рэп-исполнитель заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии. Он выдвигается от собственной “Партии дня рождения". Действующий президент Дональд Трамп выразил уверенность, что кандидат с легкостью переманит большую часть голосов темнокожих избирателей от демократа Джо Байдена. Тем не менее, об окончательной регистрации говорить рано. Певцу предстоит подать еще одну форму с данными по финансированию своей кампании. Ранее близкие к семье Уэста источники сообщили, что певец страдает биполярным аффективным расстройством.

Из заявки следует, что Уэст будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем "Вечеринки в честь дня рождения" (BDY Party).

Рэпер оформил заявку 15 июля.

Однако Уэст еще не подал более важную Форму 2 о сборе или тратах более 5 000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.

Подписывайтесь на Telegram-канал

ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите

сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все