Канцлер Австрии потребовал объяснить новый дефицит финансирования Украины

Неудобные вопросы в адрес киевского режима прозвучали из уст канцлера Австрии Кристиана Штокера. На саммите в Брюсселе политик жестко потребовал объяснить, откуда взялся новый дефицит финансирования Украины, несмотря на выделение Евросоюзом более 90 млрд евро. По его словам, в декабре прошлого года ЕС согласовал выделение Киеву огромной суммы на 2026 и 2027 годы, из которой, по имеющимся данным, освоено лишь около 20 млрд.

Кристиан Штокер, канцлер Австрии:

"Около года назад мы выделили порядка 90 млрд евро. Сейчас мы слышим, что тут и там возникает дополнительная потребность. Необходимо представить это абсолютно прозрачно и одновременно с этим показать, насколько выполняются и реализуются условия, к которым привязано это финансирование, такие как верховенство закона, реформы, вопросы борьбы с отмыванием денег и противодействия коррупции".

Австрийский лидер отметил, что прямая связь боевых действий с образованием колоссальной дыры в украинском бюджете выглядит сомнительно и требует отдельного серьезного обсуждения.