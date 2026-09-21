Канцлер ФРГ теряет влияние в своей стране и ЕС

Европейские СМИ активно комментируют победу "Альтернативы для Германии" на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. Там АдГ опередила другие партии, хотя и не получила абсолютного большинства в региональном парламенте.

Эксперты не исключают скорую отставку Мерца, хотя сам он такую возможность отвергает. Между тем на воскресных выборах партия канцлера даже не попала в парламент. Такого поражения ХДС-ХСС прежде терпеть не доводилось.