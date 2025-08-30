3.69 BYN
Канцлер Германии объявил о конфликте с Россией
На фоне желания Еврокомиссии кратно увеличить военные расходы Евросоюза. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц официально заявил, что Германия уже пребывает в состоянии конфликта с Россией. При этом виновной в разжигании конфликта он назвал, естественно, Москву, которая, по словам Мерца, якобы "дестабилизирует значительную часть" Германии.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"Именно так я и вижу Путина. Он дестабилизирует обширные регионы нашей страны. Он вмешивается везде, во все, в частности, в социальные сети. По данным наших разведывательных служб, мы прекрасно знаем, что он каждый день атакует нашу инфраструктуру. И каждый день пытается влиять на общественное мнение. Так что мы уже находимся в конфликте с Россией. Речь идет не о территориальных претензиях. Речь идет о дестабилизации наших демократий. И мы должны с этим бороться. Это не просто территориальная война против Украины".
Разумеется, никаких доказательств своих слов немецкий канцлер не привел. В МИД России Мерцу уже ответили. Официальный представитель ведомства Мария Захарова посоветовала канцлеру ФРГ обратиться к психиатрам. И подчеркнула, что "ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями". Захарова также напомнила, что Германия выступила за постепенный отказ от выполнения Минских соглашений, которые могли бы урегулировать ситуацию в Донбассе. В связи с этим она указала, что позиция немецкого канцлера является лицемерной. Ранее в Москве не раз отмечали что мнимой "российской угрозой" европолитики специально запугивают свое население и таким образом отводят внимание от внутренних проблем в ЕС.