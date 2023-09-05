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Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать, пишет БЕЛТА.
Нехаммер уточнил, что приоритет номер один - безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения.
Канцлер отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.
Фото:pixabay.com
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