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Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Канцлер Австрии признал, что страна не сможет обойтись без российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать, пишет БЕЛТА.

Нехаммер уточнил, что приоритет номер один - безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения.

Канцлер отметил, что Австрия уже в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. По его словам, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.

Фото:pixabay.com

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