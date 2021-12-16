ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Канцлер ФРГ назвал граждан, которые не поддерживают вакцинацию, экстремистами

В Германии, где заполненность газохранилищ опустилась ниже уровня 60 %, на улицы с протестами вновь вышли противники карантинных ограничений. Масштабная демонстрация развернулась в Мюнхене. В соцсетях даже призывают к революции против санитарного режима.

Понимания со стороны новой власти ждать не приходится. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем первом официальном обращении к парламенту назвал граждан, выступающих против вакцинации и ограничений, экстремистами.

В Саксонии задержана группа антиваксеров

Невозможность законным путем отстоять права на свободу выбора закономерно приводит к радикализации настроений. В Саксонии полиция провела рейды, направленные против группы, подозреваемой в заговоре с целью убийства премьер-министра федеральной земли. Радикалы были недовольны политикой введения ограничений из-за пандемии. Задержаны 6 человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все