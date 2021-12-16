Канцлер ФРГ назвал граждан, которые не поддерживают вакцинацию, экстремистами

В Германии, где заполненность газохранилищ опустилась ниже уровня 60 %, на улицы с протестами вновь вышли противники карантинных ограничений. Масштабная демонстрация развернулась в Мюнхене. В соцсетях даже призывают к революции против санитарного режима.



Понимания со стороны новой власти ждать не приходится. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем первом официальном обращении к парламенту назвал граждан, выступающих против вакцинации и ограничений, экстремистами.



