Канцлером Австрии впервые стала женщина

Это председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов в сентябре. С таким заявлением выступил австрийский президент Александр Ван дер Беллен. Правительство во главе с Себастьяном Курцем было отправлено в отставку после скандала с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. В прессу попало видео, как политик обсуждал с женщиной госконтракты и поддержку его Австрийской партии свободы перед выборами.