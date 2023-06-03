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Канцлеру Германии Олафу Шольцу публика испортила партийный бенефис
Немецкому канцлеру испортили партийный бенефис. Олаф Шольц решил принять участие в митинге сторонников. Он выступал с обычными для официоза тезисами об угрозах Германии и международному порядку, что основан на правилах, а также обещал направить максимум сил и средств на укрепление военной мощи ФРГ. Публика встретила такой спич речевками и лозунгами "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".
В немецком общественном мнении крепнут антивоенные настроения. Стремительно растет популярность движения "Альтернатива для Германии". По соцопросам, оно уже занимает второе место в рейтинге популярности и понемногу обходит социал-демократов Олафа Шольца. Те же опросы говорят, что две трети немцев против поставок Украине германских ракет "Таурус". По всем приметам, освистывать канцлера скоро будут не только на митингах, но и прямо под окнами его резиденции.
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