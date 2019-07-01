Капитану поисково-спасательного судна Sea Watch грозит 10 лет тюрьмы из-за спасения мигрантов в Средиземном море. Карола Ракет подняла на борт 42 нелегала из Ливии, после чего провела впоисках порта высадки более двух недель. Витоге женщина без разрешения итальянских властей пришвартовала свой корабль впорту Лампедузы. Ракет арестовали. По ее словам, она так поступила из-за отчаяния и жалости. Истощенные беженцы готовы были броситься в воду, чтобы добраться до берега. После длительных переговоров было принято решение расселить их в Германии, Португалии, Люксембурге, Финляндии иФранции.