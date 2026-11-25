Каранкевич возложил цветы к Вечному огню в Широкореченском мемориале в Екатеринбурге
Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич возложил цветы к Вечному огню на территории Широкореченского военно-мемориального комплекса в Екатеринбурге.
Сегодня комплекс остается одним из главных памятных мест Урала. Он уникален своими барельефами - в бронзу вплавлены подлинные артефакты с мест боев Великой Отечественной войны.
Торжественная церемония символично прошла перед показом концерта-реквиема "Каждый третий", который 25 ноября представят белорусские артисты.