Карантин бьет по большому бизнесу

Ограничительные меры из-за карантина бьют по большому бизнесу. Nissan отправляет в оплачиваемый отпуск около 15 тысяч работников. Отдыхать уйдут менеджеры и специалисты техразработки, занятые на японских заводах компании. За пределами Страны восходящего солнца компания может сократить до 10 тысяч сотрудников. К слову, убытки крупнейшего американского авиаперевозчика United Airlines уже превысили отметки в 2 миллиарда долларов. Авиакомпания рассчитывает получить от правительства США 3,5 миллиарда. Однако корпорация все равно предупреждает своих сотрудников о грядущих массовых сокращениях.