Карантин не спасает: в Европе резкий скачок заражений COVID-19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 48 миллионов. Во Франции, где действует строгий карантин, за сутки зафиксировали более 58 000 новых случаев. Резкий скачок заражений фиксируют и в Италии, несмотря на действующий в стране комендантский час и ограниченное передвижение между регионами.