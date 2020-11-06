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Карантин не спасает: в Европе резкий скачок заражений COVID-19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 48 миллионов. Во Франции, где действует строгий карантин, за сутки зафиксировали более 58 000 новых случаев. Резкий скачок заражений фиксируют и в Италии, несмотря на действующий в стране комендантский час и ограниченное передвижение между регионами.

ВГермании впервые с начала пандемии превышен суточный порог в 20 000 заражений,притом, что со 2 ноября в ФРГ действует локдаун, закрыты все гастрономические иразвлекательные учреждения, ужесточены нормы социального дистанцирования

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