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Карантин парализовал общественный транспорт в Киеве
Очередной локдаун в Киеве стал причиной очередей на городской транспорт. По правилам заполненность салона пассажирами не может превышать 50%. В итоге трамваи ходят полупустыми, а люди вынуждены выстаивать очереди на остановках.
А на этих кадрах один из возмущенных киевлян заблокировал движение трамвая, в который его не пустили из-за ограничений. Так не достанься ты никому, видно, решил обиженный пассажир.
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