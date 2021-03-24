Карантин парализовал общественный транспорт в Киеве

Очередной локдаун в Киеве стал причиной очередей на городской транспорт. По правилам заполненность салона пассажирами не может превышать 50%. В итоге трамваи ходят полупустыми, а люди вынуждены выстаивать очереди на остановках.



А на этих кадрах один из возмущенных киевлян заблокировал движение трамвая, в который его не пустили из-за ограничений. Так не достанься ты никому, видно, решил обиженный пассажир.



