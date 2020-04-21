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Карантин в Австралии: на пустых улицах стали появляться кенгуру

Карантин в Австралии: на пустых улицах стали появляться кенгуру

Пока местные жители находятся дома, кенгуру решили воспользоваться моментом и отправились на прогулку. Ранее дикие животные опасались приближаться к населенным пунктам.

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