Эффективны ли вакцины от нового штамма коронавируса, который был обнаружен в Британии, еще предстоит изучить. Впрочем, вирусологи отмечают, пока его большая заразность лабораторно не доказана. Однако власти страны продолжают ужесточать карантинные меры. Лондон будет фактически изолирован от внешнего мира, локдаун также коснется южной Англии. Решение правительства вызвало паническую реакцию населения - тысячи людей пытались воспользоваться последней возможностью бежать из британской столицы.

От COVID-новостей публика начала уставать - к вирусу те же европейцы стали относиться с равнодушным фатализмом, и это, похоже, крайне беспокоит правительства охваченных эпидемий стран. Никак иначе не объяснить логику британцев: их заявления насчет нового штамма коронавируса словно нарочно сконструированы так, чтобы спровоцировать всеобщую панику. Мобилизационный эффект налицо: британцы снова охвачены тревогой, а самых энергичных паникеров полиции приходится усмирять силой. Вокзалы закрывающегося на карантин Лондона были минувшим вечером переполнены - десятки тысяч людей пытались воспользоваться возможностью бежать из чумного города.

Правительство лишь подливало масло в огонь - чиновниками от медицины использовалась терминология, которая не успокаивала, а, напротив, провоцировала хаотическую активность - бежать, прятаться, вопить от ужаса, готовиться к наступлению последних дней.

Новый карантин будет действовать неопределенно долго - только в январе определят его сроки и необходимую в дальнейшем жесткость. Сообщения о новом штамме и закрытии Лондона на карантин вызвало паническую реакцию у европейцев. Континентальные правительства одно за другим объявили о прекращении всякого сообщения с Британскими островами. В общей сложности, более 20 стран ограничили или отменили наземные и воздушные рейсы на остров. Запретительные меры, которые обычно требуют долгих согласований, были введены незамедлительно - в ночь на понедельник прилетели последние самолеты из Лондона в Италию, Францию, Данию и ряд других стран. Отменили сообщение с британской столицей даже литовцы - обычно очень осторожные по части любой активности, направленной против европейских партнеров.

Что известно про новый штамм вируса? В Соединенном Королевстве нет солидарного мнения насчет его исключительной вредоносности. Вирусологи отмечают, что даже его большая заразность не доказана лабораторно. Про тяжесть симптомов со смертоносностью и говорить нечего - даже Всемирная организация здравоохранения попыталась слегка притушить панику: "Нет, про более значительную летальность ничего не известно".





Британская оппозиция тоже полагает действия правительства либо неуклюжими, либо имеющими какие-то тайные политические цели. Мало того, что премьер-министр словно бы пытался спровоцировать максимально масштабную волну паники, так еще и сделано это было так, чтобы доставить максимальные неудобства британцам.

Впрочем, не все страны напуганы новым штаммом. Например, Дональд Трамп категорически отказался обсуждать саму возможность ужесточения карантинных мер в Соединенных Штатах, он написал, что «решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы». Действительно, закрыть магазины и предприятия сферы сервиса, установить почти полный запрет на въезд и выезд из мегаполиса, вроде Лондона - подобное может иметь самые катастрофические долгосрочные последствия, ведь карантин вводят на неопределенный срок - он может продлиться и до февраля и даже дольше. И спастись от забот правительства, которое всех посадило под замок, никак не получится.