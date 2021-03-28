Карантинные ограничения сократили количество посетителей Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Десятки тысяч паломников ежегодно в этот день приезжают в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Но локдауны и карантинные ограничения, вызванные пандемией СOVID-19, значительно сократили количество посетителей в этом году. Традиционно, прежде чем начать процессию, Латинский Патриарх Иерусалима раздал присутствующим пальмовые листья (альтернатива нашей вербе). Позже верующие пройдут от Елеонской горы до Священного города, повторяя путь Иисуса, начатый 2 000 лет назад.