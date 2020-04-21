Карантинные послабления в странах Европы

В Словении разрешили заниматься спортом на открытом воздухе

Темпы пандемии постепенно снижаются, и многие страны продолжают частично ослаблять карантинные меры. С сегодняшнего дня власти Словении разрешили гражданам заниматься спортом на открытом воздухе. Уже в начале мая в стране заработают автосалоны и магазины. В Словении на данный момент зарегистрировано почти полторы тысячи случаев заражений - 77 из них стали летальными.

Все больше стран смягчают карантинные ограничения

Похожая эпидемическая ситуация в Хорватии. Но уже в ближайшие дни правительство приступит к обсуждению снятия карантинных мер. В планах - частичное открытие границ и постепенное восстановление туристической отрасли. Обсудят открытие частных апартаментов и домов отдыха, а также морского туризма.

В Казахстане тем временем частично возобновляют производство. В Нур-Султане и Алматы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности сегодня заработал ряд промышленных предприятий, в том числе, строительной отрасли.

Карантинные послабления вторую неделю подряд вводит Дания. Количество зараженных приближается здесь к 8 тысячам, а салоны красоты переживают настоящий бум. Желающих подстричься так много, что сотрудникам вновь открывшихся салонов приходится работать сверхурочно, а график приема клиентов расписан на ближайшие несколько недель!

В Италии по-прежнему непростая ситуация

В Италии ослаблять режим карантина пока не спешат - там количество заразившихся превышает 180 тысяч. Однако накануне в стране наконец снизилось число новых случаев подтвержденного коронавируса. Чиновники называют это хорошим знаком.

Россияне требуют прекращения изоляции