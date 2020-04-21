3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Карантинные послабления в странах Европы
В Словении разрешили заниматься спортом на открытом воздухе
Темпы пандемии постепенно снижаются, и многие страны продолжают частично ослаблять карантинные меры. С сегодняшнего дня власти Словении разрешили гражданам заниматься спортом на открытом воздухе. Уже в начале мая в стране заработают автосалоны и магазины. В Словении на данный момент зарегистрировано почти полторы тысячи случаев заражений - 77 из них стали летальными.
Все больше стран смягчают карантинные ограничения
Похожая эпидемическая ситуация в Хорватии. Но уже в ближайшие дни правительство приступит к обсуждению снятия карантинных мер. В планах - частичное открытие границ и постепенное восстановление туристической отрасли. Обсудят открытие частных апартаментов и домов отдыха, а также морского туризма.
В Казахстане тем временем частично возобновляют производство. В Нур-Султане и Алматы при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности сегодня заработал ряд промышленных предприятий, в том числе, строительной отрасли.
Карантинные послабления вторую неделю подряд вводит Дания. Количество зараженных приближается здесь к 8 тысячам, а салоны красоты переживают настоящий бум. Желающих подстричься так много, что сотрудникам вновь открывшихся салонов приходится работать сверхурочно, а график приема клиентов расписан на ближайшие несколько недель!
В Италии по-прежнему непростая ситуация
В Италии ослаблять режим карантина пока не спешат - там количество заразившихся превышает 180 тысяч. Однако накануне в стране наконец снизилось число новых случаев подтвержденного коронавируса. Чиновники называют это хорошим знаком.
Россияне требуют прекращения изоляции
Не идет речи об ослаблении карантина и в России. Недовольные граждане выходят на протесты с требованием прекратить изоляцию и позволить работать. Во Владикавказе у здания администрации накануне собрались сотни людей.
Президент
Все
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Политика
Все
Общество
Все
Ревенко: Польша настаивает на отсутствии контактов и на ограничении информации о Республике Беларусь
Итальянца в Польше приговорили к социальной смерти - в поисках безопасности он бежал в Беларусь
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В мире
Все
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS
Чиновники Минюста США потребуют от компании Google продажи браузера Chrome
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера