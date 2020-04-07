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Кардинал Пелл выйдет на свободу
Австралийский суд удовлетворил апелляцию кардинала Джорджа Пелла, отбывающего тюремное заключение за сексуальное насилие над детьми. Пелл выйдет на свободу. Об этом сообщает телеканал Nine News в декабре 2018 года суд присяжных признал Пелла виновным по пяти обвинениям. Тогда было принято во внимание утверждение одного из истцов, что кардинал совершил сексуальное надругательство над ним и еще одним 13-летним хористом в соборе Святого Патрика в Мельбурне в 1996 году. В марте прошлого года Пелла приговорили к шести годам заключения. Через семь месяцев, в ноябре австралийский верховный суд удовлетворил запрос Пелла на подачу апелляции. И здесь единогласно постановили, что приговор должен быть отменен, и кардинал должен быть незамедлительно освобожден из тюрьмы. Отметим, что Джордж Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда Папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол. В феврале 2014 года понтифик назначил его префектом Секретариата по делам экономики, поручив проведение масштабной реформы всей финансовой системы Святого престола.
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